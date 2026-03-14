ミュールや厚底サンダルを履いたまま車を運転すると、地域によっては道路交通規則違反と判断される可能性があります。都道府県によっては「運転操作に支障を及ぼすおそれのある履物」として禁止されている場合もあります。事故を起こせば、安全運転義務違反に問われる可能性もあります。 暖かい日差しが降り注ぐ春は、足元も軽やかなファッションに変えたくなる季節です。 各都道府県の規則で禁止されている場合も