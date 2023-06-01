◇大相撲春場所７日目（１４日、エディオンアリーナ大阪） 新小結・熱海富士が、大関・安青錦を上手投げで破って４勝目を挙げた。場所前には、２０２３年に日本一に輝いたプロ野球の元阪神監督の岡田彰布氏（６８）と会食。名将からの独特の助言も力に変えて安青錦の首投げを攻略し、先場所の優勝決定戦の雪辱を果たした。安青錦は２連敗で４敗目を喫し、場所後の横綱昇進が絶望的となった。トップは１敗で横綱・豊昇龍、関脇