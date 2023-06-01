◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ（イースト）▽第６節鹿島１―０川崎（１４日・メルカリスタジアム）昨季Ｊ１王者の鹿島は川崎を１―０で下し、５連勝で首位を快走。６試合消化時点で勝ち点を１６に伸ばし、約４か月間かけて行われる特別大会における獲得賞金を“約２億５０００万円ペース”とした。××××王者・鹿島が５連勝を飾り、シーズン移行に伴う特別大会「百年構想リーグ」における賞金の“