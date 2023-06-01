侍ジャパンの巨人・大勢投手（２６）が１３日（日本時間１４日）、アウェーの雰囲気に負けずに投げ抜く決意を示した。１４日（同１５日）の準々決勝・ベネズエラ戦では球場内が相手の応援に包まれることが想定される。「それがまた自分の力に変わると思うので、なかなか経験できないことを経験したい」と頼もしく言った。１１日（同１２日）には１次ラウンドのベネズエラとドミニカ共和国の対戦を現地で観戦。独特のスタイルを