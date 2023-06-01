◇明治安田J1百年構想リーグ第6節鹿島1ー0川崎F（2026年3月14日メルスタ）鹿島が“鬼木ダービー”を制して5連勝を飾った。途中出場のMF柴崎が起点となり、後半34分にFWセアラが決勝弾。交代策が的中して24年まで率いた古巣に競り勝ち、鬼木監督は「相手に何もやらせないという強い意志がある中での勝利。選手の成長は非常に感じている」と称えた。ホームでは4戦連続の完封勝利と堅守が光り、東地区の首位を独走。GK早川