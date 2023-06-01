エールディヴィジ第27節が14日に行われ、NECはアウェイでPSVと対戦した。PSVは2位フェイエノールトに勝ち点「19」差をつけて首位を独走している。対する3位NECは、チャンピオンズリーグ（CL）出場圏内の2位フェイエノールトを勝ち点差「3」で追いかけている。エールディヴィジで圧倒的な強さを見せているPSVが相手だが、国内カップ戦での対戦に続いて勝利することはできるか。佐野航大が先発出場し、小川航基がベンチスター