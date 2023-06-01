プレミアリーグ第30節が14日に行われ、アーセナルとエヴァートンが対戦した。首位アーセナルは、消化試合数が1つ多いものの、2位マンチェスター・シティとの勝ち点差が「7」という状況。リーグ戦の連勝を「4」に伸ばし、マンチェスター・シティにプレッシャーをかけたいところだった。対するエヴァートンは、勝ち点「43」で8位に位置。5位チェルシー、6位リヴァプールとの勝ち点差は「5」と来季の欧州カップ戦出場権を射程圏