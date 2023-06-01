◇明治安田J1百年構想リーグ第6節横浜M2ー0千葉（2026年3月14日日産ス）横浜F・マリノスが今季2勝目を挙げて最下位を脱出した。この日が27歳の誕生日だったMF遠野が後半7分に左CKのこぼれ球を左足ボレーで決めて先制すると、後半29分にはFW谷村が左足で追加点。今季初の無失点で勝利に花を添えた。千葉には04年11月の対戦から12戦無敗（8勝4分け）。17年ぶりの激突でも相性の良さは健在だった。大島監督も現役時代の横浜