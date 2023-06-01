プレミアリーグ第30節が14日に行われ、チェルシーとニューカッスルが対戦した。5位チェルシーは6位リヴァプールと勝ち点で並び、7位ブレントフォードには勝ち点「4」差と、熾烈なチャンピオンズリーグ（CL）出場権争いに身を置いている。ここで勝ち点を落としたくはないところだった。対するニューカッスルは、6位リヴァプールと対戦相手の5位チェルシーとの勝ち点差が「9」、7位ブレンフォードとは勝ち点差が「5」と欧州カ