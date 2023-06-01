スノーボード男子バンクドスラローム大腿障害で銀メダルを獲得し、表彰式で笑顔の小栗大地＝13日、コルティナダンペッツォ【コルティナダンペッツォ共同】ミラノ冬季パラリンピックのスノーボード男子バンクドスラローム（大腿障害）で銀メダルを獲得した45歳の小栗大地が14日、コルティナダンペッツォで記者会見し「3回目の出場で、ようやく取ることができた。100件近いメッセージをもらって実感が湧いてきた」と晴れ晴れとした