プロ・リーグ 25/26の第29節 サンジロワーズとデンデルの試合が、3月15日02:15にスタッド・ジョゼフ・マリアンにて行われた。 サンジロワーズはBiondic Mateo（FW）、アヌアル・アイトエルハジ（MF）、ベスフォルト・ゼネリ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するデンデルはダビド・トセフスキ（FW）、マルコム・ビルタール（MF）、ロマン・クベット（MF）らが先発に名