ラ・リーガ 25/26の第28節 レアル・オビエドとバレンシアの試合が、3月15日02:30にカルロス・タルティエレにて行われた。 レアル・オビエドはフェデリコ・ビニャス（FW）、アルバート・レイナ（FW）、ルカ・イリッチ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するバレンシアはウマル・サディク（FW）、ハビエル・ゲラ（MF）、アルノー・ダンジュマ（FW）らが先発に名を連ねた。 30