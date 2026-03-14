アンドエスティHDグループのバズウィット（BUZZWIT）が、ラフォーレ原宿に「バズウィット原宿」をオープンした。Z世代向けに39のEC専業ブランドを抱え、ZOZOTOWNを主販路としてきた同社にとって、初のリアル店舗だ。開業日の3月14日は、ブランドディレクターを務めるインフルエンサーとの交流やオープン記念商品を目当てに午前11時のオープンとともにファンが集まり、レジ待ちの行列ができた。【画像をもっと見る】店内各所に“