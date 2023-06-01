取手競輪場のG3「第1回ワールドサイクリスト支援競輪」は14日の3日目10〜12Rで準決勝戦が行われ、15日の最終日12Rで争われる決勝戦のメンバーが出そろった。総合力上位の松浦が中心。積極的に出るのは小堀―佐藤―内藤の北日本勢か長田―渡辺の静岡勢。松浦はこの動きを見極め、好位確保から捲って首位。佐藤は小堀次第で逆転。＜1＞松浦悠士中島君のブロックを1回もらいインから行かれて厳しかった。自分のスピード感は良