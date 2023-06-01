男女混合戦のボートレース下関ミッドナイトボートレース11th「日本財団会長杯」が14日に開幕した。きょう15日の2日目、注目は予選ラストの11Rだ。前田の逃げが中心だ。F休み明けだが、スタートに集中して先マイに持ち込む。エース51号機の榎はパワーを引き出して自在に仕掛けていく。逆転は互角の狙い。河合は榎より先に攻めて前田に迫る。伊藤紘は差しに絞って。榎次第では広瀬の浮上が侮れない。＜1＞前田聖文前半は合っ