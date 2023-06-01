西武園競輪のG3「ブルーウイングナイトレース」は13日の2日目14日の3日目10〜12Rで準決勝戦が行われ、きょう15日の最終日12Rで争われる決勝戦メンバーが出そろった。なお11Rではガールズケイリンの決勝戦を実施する。連日いい動きを見せている取鳥に期待した。同型の飯野、岩本を抑えて好機に仕掛けて押し切る。相手は地元戦に好気合の武藤。岩本を目標に勝負どころで抜け出してくるはず。＜9＞＝＜1＞、＜9＞＜2＞。穴は単騎