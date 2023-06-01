西武園競輪のG3「ブルーウイングナイトレース」は、きょう15日が最終日。11Rではガールズケイリンの決勝戦が行われる。ともに無傷で勝ち上がった太田と児玉の直接対決。30連勝中の太田を本命視した。＜1＞太田りゆ調子は上がってきている。自力。力を出し切りたい。＜2＞石井貴子自力基本。＜3＞高橋朋恵自在。＜4＞柳原真緒自力。しっかり出し切りたい。＜5＞飯田風音地元で決勝に乗れて良かった。自在。