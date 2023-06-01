ボートレース尼崎の尼崎市制110周年記念「G1尼崎センプルカップ」（開設73周年記念）が、14日に開幕した。2日目メインはドリーム第2弾のぶるたんドリームだ。尼崎BBCTで強運を発揮した末永が初日2走を1、2着とリズム良く滑り出した。出足関係は良好とあって、抜かりなく押し切るのみ。茅原は実績エンジンを駆り、絶品ターンで迫る。篠崎元は冷静に差して続く。松井は王者の運びを披露する。＜1＞末永和也出足、回り足はち