【6R】熊本バンク初挑戦の真木寛斗が前受けからの突っ張り先行で予選3Rを堂々と押し切った。「風のせいか初日は重く感じた。脚は大丈夫」アマ時代に自転車競技経験はないものの、127期在所時の競走訓練では16勝を挙げ運動能力の高さを見せた。準決は杉浦颯太との同期対決が最大の見どころ。2月岸和田の準決と決勝で杉浦と対戦しているが、ともに先着を許している。「杉浦と当たりましたか。もちろん自力です」と真木はリ