鈴木亮平が主演する日曜劇場『リブート』（TBS系／毎週日曜21時）の第9話（3月22日放送）からの特別ゲストとして、歌舞伎俳優・市川團十郎の出演が発表された。監察官・真北正親（伊藤英明）が追う大物政治家“クジラ”を演じる。【写真】『リブート』敵か味方か――特別ゲストの市川團十郎本作は、妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬が、警視庁の悪徳刑事・儀堂（鈴木）に顔を変えてリブート（再起動）し、事件の