◆ＷＢＣ準々決勝イタリア―プエルトリコ（１４日・米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）プエルトリコの１番カストロ（ロッキーズ）が、初回先頭打者アーチを放った。イタリア先発はアルデゲリ（エンゼルス）。カウント１―２の４球目、高めチェンジアップを捉えると、左翼スタンドへ一直線。多くのプエルトリコファンが陣取る場所へ白球が飛び込んだ。プエルトリコは前評判通りにいかず、１次ラウンド２位通過。