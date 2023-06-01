アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃をめぐり、トランプ政権は戦闘停止に向けた仲介の取り組みに応じる姿勢を示していないと報じられました。ロイター通信は14日、複数の関係者の話として、アメリカとイスラエルによるイラン攻撃をめぐり、オマーンとエジプトが外交的解決に向けた仲介を試みているものの、トランプ政権は応じる姿勢を示していないと報じました。外交的解決に関するトランプ大統領の姿勢について、ホワイトハ