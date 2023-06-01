歌舞伎俳優の市川團十郎（４８）が、ＴＢＳ系日曜劇場「リブート」（後９・００）に出演することが１４日、分かった。伊藤英明（５０）が演じる監察官が追う大物政治家“クジラ”を演じる。團十郎は日曜劇場には初出演で、２２年に海老蔵から團十郎を襲名して以来、初のドラマ出演。２２日放送の第９話から本格的に登場する。物語が佳境に入る中、最後の大物の存在が明らかになった。團十郎が演じる“クジラ”こと真北弥一は、