13日夜、岐阜県笠松町の名鉄「笠松駅」で列車が別の線路に移動する途中で一時的に脱線しました。ケガ人はいませんでした。 【写真を見る】名鉄「笠松駅」構内で列車が一時的に「脱線」か…線路には痕跡と見られる数か所の傷 本線から“留置線”に移動する途中で異音発生 ケガ人なし 岐阜・笠松町 名鉄によりますと、13日午後11時ごろ、笠松町の名鉄「笠松駅」の構内で、乗客をおろした列車が本線から留置線と呼ばれる、一時的に