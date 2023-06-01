気象台は、午前4時2分に、なだれ注意報を福島市、喜多方市、下郷町、檜枝岐村、只見町、南会津町、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町、柳津町、三島町、金山町、昭和村、会津美里町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】福島県・福島市、喜多方市、下郷町、檜枝岐村、只見町、南会津町などに発表（雪崩注意報） 15日04:02時点浜通りでは、高波に注意してください。中通り、浜通りでは、空気の乾燥した状態が続