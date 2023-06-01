歌舞伎俳優の市川團十郎（48）が放送中のTBS日曜劇場「リブート」（日曜後9・00）に大物政治家役で登場する。2022年の團十郎襲名後初のドラマ出演。22、29日放送の第9、第10話に登場し、物語の鍵を握る人物として主人公に立ちはだかる。同作は鈴木亮平（42）主演のサスペンス。妻殺しの罪を着せられた主人公のパティシエが、顔を整形して悪徳刑事になりきり、裏組織の一員として事件の真相を追う物語だ。めまぐるしく展開して