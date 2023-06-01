ジュニアの5人組「KEYTOLIT（キテレツ）」の井上瑞稀（25）と中村嶺亜（28）が14日、「第42回マイナビ東京ガールズコレクション2026SPRING/SUMMER」にサプライズ登場した。キリッとした表情でランウエーに姿を現すと、会場は大歓声。センターステージでは、背中合わせにポーズを決め、大盛り上がりとなった。出番を終えた中村は「初めてのランウエーだったんですけど、これまで見てた以上にきらびやかなステージ