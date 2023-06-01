ジュニアの５人組「ＫＥＹＴＯＬＩＴ（キテレツ）」の中村嶺亜が１４日、東京・国立代々木第一体育館で「ＴＯＫＹＯＧＩＲＬＳＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ２０２６」に出演した。モノトーンファッションで初めてランウェーを歩いた中村は「いざ歩く側になってこれまで見ていた以上にきらびやかなステージなんだなと実感しました」と笑顔。「歩くってシンプルですけどプロの皆さんはリハーサルのときから歩いていらっしゃっ