ジュニアの５人組「ＫＥＹＴＯＬＩＴ（キテレツ）」の井上瑞稀が１４日、東京・国立代々木第一体育館で「ＴＯＫＹＯＧＩＲＬＳＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ２０２６」に出演した。本番前は一言も発せないほど緊張したという井上は「転ばないかが心配で無事に終えられて良かったです」と安堵（あんど）。「普段やってるパフォーマンスとは全然違った。パフォーマンスの時は『俺が一番だ！』みたいな感じだけど、ランウェーは