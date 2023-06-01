歌舞伎俳優の市川團十郎（４８）が、ＴＢＳ系ドラマ「リブート」（鈴木亮平主演、日曜・後９時）で総理大臣の座を狙う大物政治家役を演じ、日曜劇場に初出演することが１４日、分かった。物語の鍵を握る「最後の大物」として２２日放送の第９話から登場する。妻殺しの罪を着せられた洋菓子職人が、警視庁の悪徳刑事に顔を変えてリブート（再起動）し、真犯人に迫るサスペンス。８日放送の第７話で警視庁の監察官・真北正親（伊