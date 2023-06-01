ジュニア内グループ・KEY TO LITの井上瑞稀、中村嶺亜が14日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』にサプライズ出演し、TGCランウェイデビューを果たした。ランウェイ後には囲み取材に応じ、初ランウェイへの本音を吐露した。【全身ショット】カッコイイ…大歓声で登場した中村嶺亜＆井上瑞稀2人は、日本を代表するスタイリストの一人で、その圧倒