STARTO ENTERTAINMENTのジュニア内グループ「KEY TO LIT」の中村嶺亜（28）と井上瑞稀（25）が14日、都内で行われた「第42回マイナビ東京ガールズコレクション2026 SPRING／SUMMER」のランウエーにサプライズ登場した。今回でランウエーデビューとなった2人は、モノトーンを基調とした衣装で登場し大歓声を浴びた。昨年のTGCはアイドルとしてパフォーマンスを披露したが、今年はモデルとしての出演。大ステージを堂々と闊歩（