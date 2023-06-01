歌舞伎俳優・市川團十郎が、鈴木亮平主演のTBS日曜劇場『リブート』（毎週日曜後9：00）に出演することが発表された。團十郎は物語の最終章で重要な役割を担う大物政治家・真北弥一役で登場。日曜劇場への出演は今作が初となる。【写真】黒幕か？市川團十郎の登場シーンを先行公開！同作は、妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸（鈴木亮平）が、警視庁の悪徳刑事に顔を変えて“リブート（再起動）”し、事件の真相