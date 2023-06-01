タレント熊切あさ美（45）が14日、新潟・津南町で開催された「つなん雪まつり2026」のスカイランタン打ち上げイベントにゲスト出演した。新潟には3年前から、子ども食堂支援のため「越後情話立浪部屋ファーム」の田植えや稲刈りに、歌手小林幸子（72）や大相撲の横綱豊昇龍（26）と訪れている。初体験となる雪の新潟の気温2度の寒さにも「空気が澄んでいて気持ちいい」と笑顔。夜空に2000基のスカイランタンが放たれると、幻想的な