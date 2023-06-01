歌舞伎俳優の市川團十郎（48）が、22日放送のTBS系「リブート」（日曜午後9時）第9話で日曜劇場に初出演することが14日、分かった。22年に13代目市川團十郎を襲名してからは初のドラマ出演となる。総理大臣の座に就くために政権奪取をもくろみ、汚れ役も受ける覚悟を持つ政治家・真北弥一役。伊藤英明（50）演じる監察官・真北正親の実兄で、不正を疑う弟に追われる存在だ。伊藤とは旧知の仲で「真剣に芝居をしている姿を見ると、