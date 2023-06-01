3月15日、トルコ・イスタンブールで『FIBA 女子バスケットボールワールドカップ2026 予選トーナメント』が行われ、女子日本代表（FIBAランキング11位）が地元のトルコ代表（同16位）と対戦。前半を41－35で終えた。 初戦のハンガリー代表（同20位）戦、2戦目のオーストラリア戦（同2位）で連敗を喫していた日本。勝利が求められる3戦目も、渡嘉敷来夢、髙田真希、町田瑠唯