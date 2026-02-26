[3.14 イングランド2部第38節 コベントリー 1-2 サウサンプトン]サウサンプトンのMF松木玖生が14日、敵地でのチャンピオンシップ(イングランド2部)第38節コベントリー戦(○2-1)で今季5ゴール目を挙げた。スタメン出場した松木は後半3分に右サイドからのクロスで先制弾の起点になると、同40分には左CKからのボールを押し込み、追加点を奪取。今季の公式戦で5点目、リーグ戦では3点目となった。首位コベントリーは後半アディシ