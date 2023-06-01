リーグ・アン 25/26の第26節 ロリアンとRランスの試合が、3月15日01:00にスタッド・イヴ・アランマにて行われた。 ロリアンはバンバ・ディエン（FW）、ノア・カディウ（MF）、ジャンビクトル・マケンゴ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するRランスはオドソンヌ・エドゥアール（FW）、アブダラー・シマ（FW）、フロリアン・トバン（FW）らが先発に名を連ねた。 18分に試合