ベルギーのブリュッセルにあるEU欧州委員会ビル【ブリュッセル共同】欧州連合（EU）は14日、ウクライナ侵攻を続けるロシアへの制裁で、プーチン大統領を始めとする約2600の個人・団体への資産凍結などの措置を、9月15日まで延長することを決めた。制裁は半年ごとにEU全加盟国が延長を承認する必要があるが、親ロシアのハンガリーやスロバキアが抵抗。今月15日の制裁期限切れが迫り、全面解除の可能性もあったが回避された。E