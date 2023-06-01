ベルギーのブリュッセルにあるEU欧州委員会ビル【ブリュッセル共同】欧州連合（EU）は14日、ウクライナ侵攻を続けるロシアへの制裁で、プーチン大統領を始めとする約2600の個人・団体への資産凍結などの措置を、9月15日まで延長することを決めた。制裁は半年ごとにEU全加盟国が延長を承認する必要があるが、親ロシアのハンガリーやスロバキアが抵抗。今月15日の制裁期限切れが迫り、全面解除の可能性もあったが回避された。E
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 小学生が歩道で車にはねられ死亡
- 2. 水谷隼氏語る五輪コンドーム問題
- 3. スキー場で衝突事故 男性が死亡
- 4. 野沢雅子、声優初の「スターの手型」に 浅草にぴったりな小粋なジョーク 今後も「全力で声を届け続けて参ります」
- 5. 「お〜いお茶」隠し 選手が物議
- 6. 牛丼のキムタク持ちがSNSで話題
- 7. 子が包丁持ち「殺す」母語る恐怖
- 8. 眠れていますか? 寝だめは避けて
- 9. 三崎氏 メルカリを痛烈に糾弾
- 10. 佐藤二朗 初の最優秀助演男優賞
- 1. 小学生が歩道で車にはねられ死亡
- 2. スキー場で衝突事故 男性が死亡
- 3. 眠れていますか? 寝だめは避けて
- 4. 赤坂サウナ元従業員が明かす実態
- 5. 湾岸諸国側から初のイラン攻撃か
- 6. ついに愛子さまが…決意を表明か
- 7. 熊本・八代市の小野市長が謝罪「追われイラっとした」時速152キロのスピード違反で免停処分 給料2カ月50％減額へ
- 8. ラブホで娘死亡 母泣き崩れ卒倒
- 9. 集合住宅に高齢女性遺体 事件か
- 10. 12個もある…異様なコンビニ店内
- 1. 子が包丁持ち「殺す」母語る恐怖
- 2. 8000万円の戸建て購入 夫婦悲劇
- 3. 山本太郎代表 速度違反で出頭
- 4. WBC配信 スポーツバーで闇放送
- 5. 参拝したら炎上? 境内に線路
- 6. 高市首相 防衛大の卒業式で訓示
- 7. 中道 政治資金パーティーを奨励
- 8. 小川晶氏の「密会相手」が再就職
- 9. 患者の口に陰部か 歯科医を逮捕
- 10. キュートな猫の絵「残酷」炎上
- 1. アメリカやりすぎ イラン人本音
- 2. 空港で発券拒否され犬を置き去り
- 3. 市販薬が韓国では「麻薬扱い」も
- 4. エプスタイン文書に「新事実」か
- 5. 下着姿の広告炎上 日本本社謝罪
- 6. 世界一住宅価格高い 香港の現実
- 7. 2032年五輪開催地巡る観光コース
- 8. ホルムズ海峡の通過認める案検討
- 9. 正恩氏を「米軍が爆撃してくれ」
- 10. 弾道ミサイルか 北朝鮮から発射
- 1. 70代の平均貯金額 衝撃な事実も
- 2. 店行かなくても 月150万円稼いだ
- 3. サビ低下でもレクサスを買う価値
- 4. 遺品整理したら驚くべきもの発見
- 5. 遺族年金「額変わらない」仕組み
- 6. 入社特典100万円 狙うべき好待遇
- 7. 「中国系スマホ決済」国内で拡大
- 8. 山陽新幹線「攻める」改正に衝撃
- 9. くら寿司 わさび提供装置に物議
- 10. 都市再開発で異変 延期中止続出
- 11. イオンの決済 賢い使い分け術
- 12. 渋谷はつまらない街?最大の理由
- 13. マンション買えるが社宅住むワケ
- 14. 高齢者のスマホ 毎月の平均は?
- 15. 「ノーリスクで高単価」ソロ外食
- 16. 引っ越し難民 時期を分散すべき
- 17. 土ドラ特別企画『元カレの猫を、預かりまして。』3月14日（土）よる11時40分放送！主演・柏木由紀×CV.浪川大輔が織りなす“もふもふラブコメ”おひとり様満喫女子×しゃべる猫――名コンビぶりに注目
- 18. 子から親への仕送り 非課税に?
- 19. 【MWC 2026】GSMA、AI通話ネイティブアプリケーションの体験仕様を発表
- 20. 『ブライトエイジ(R)』が、爆モテ美男美女16名が‟モテNo.1”を競い合う！「ABEMA」オリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』とタイアップ
- 1. 独で運営「Tuta」独自メール機能
- 2. エバース効果?ルンバミニ受注4倍
- 3. ワイモバイルのiPhone12が9800円
- 4. d払いやココカラでお得に決済
- 5. KDDIがソラコムを200億円で買収、その狙いと今後に迫る：週刊モバイル通信 石野純也
- 6. Alienware、ゲーミングノートにCherry MXメカニカルキーボードを搭載可能に
- 7. 「5ch」ドメインはく奪が判明
- 8. 楽天モバイルが新たな基地局を2月16〜28日に全国33都道府県69市区町村で設置！都市部を中心に加入者増で設備増強を加速。通信改善を実感は増加
- 9. JKに大人気！オシャレでセンスもいい「インスタマイハンド」 誰でもできる簡単な作り方を写真で解説
- 10. 人気FPS「CoD」最新作は「Call of Duty: Modern Warfare III」、ティザー映像公開！ 11月10日発売か？
- 11. MacBookで動くし、ぶっ壊れ性能。いま最強のローカルLLM「Qwen3.5」を解説しちゃう
- 12. 【トレビアン企業探訪】第2回 オモシロ研究機関“メディアテクノロジーラボ”に行ってきた
- 13. 【トレビアン動画】志村けんそっくりなヤギにおばさん大爆笑!! あんだってー？
- 14. 奇ゲー『トージャム＆アール』完全新作、スイッチやPCで2018年秋発売決定
- 15. 2013年2月15日、ロシア連邦ウラル連邦管区のチェリャビンスク州に隕石が落下しました：今日は何の日？
- 16. 注目の秋谷に高級賃貸マンション登場 建築家・陶器二三雄氏設計の「JOYLUXE THE RESIDENCE AKIYA」
- 17. Fire TV Stickの3モデル 違いは?
- 18. AirPods Pro 3が楽天でセールに
- 19. ユニットコムが「AMD祭」を開始
- 20. ゴルフや運転の視界が変わる。眩しさを感知して自動調光する次世代サングラス
- 1. 「お〜いお茶」隠し 選手が物議
- 2. タティスJr.に伊藤園が接触か
- 3. 長野氏 3アウトで相手投手と握手
- 4. 大谷の新通訳は「華麗なる一族」
- 5. ヤクルト・川端 異例のお願い
- 6. ドミニカファンの無視に米国怒り
- 7. 日本卓球18歳が中国1位を粉砕
- 8. 準々決勝直前チェコがまた神行動
- 9. WBC 韓国がドミに10点差で完敗
- 10. 村上宗隆 不敬ポーズの真の理由
- 1. 水谷隼氏語る五輪コンドーム問題
- 2. 野沢雅子、声優初の「スターの手型」に 浅草にぴったりな小粋なジョーク 今後も「全力で声を届け続けて参ります」
- 3. 牛丼のキムタク持ちがSNSで話題
- 4. 三崎氏 メルカリを痛烈に糾弾
- 5. 佐藤二朗 初の最優秀助演男優賞
- 6. レズビアン公言「1カ月10人と」
- 7. 尾木ママ 生首衝撃写真が波紋
- 8. 竹内涼真「ついに会っちゃった」
- 9. 闘病していた前田ゆきえさん死去
- 10. 粗品 ハマ・オカモトとの私怨
- 1. 日本人女性 韓国でモテるワケ
- 2. 田辺さんリピ買い オイル美容液
- 3. 頭のいい子がしている究極勉強法
- 4. もはや就活 婚活市場の「激変」
- 5. カルディで開催の感謝セール
- 6. 成城石井 2651人が選んだNo.1
- 7. 悪質ホストにハマる女性の心理
- 8. 推し活に刺さるセリアのグッズ
- 9. 名古屋と福岡 どっちが都会か
- 10. 集中トレで 締まった背中&二の腕
- 11. テスト点数で測れない本質的賢さ
- 12. niko and... 小さめバッグが便利
- 13. muice 話題の新作コスメ登場
- 14. 父の仕事愚痴…子どもの意欲影響
- 15. 「お前が悪いんだから直せよ！」経験マウントをとる年上の新人、社長の従兄弟だから注意されない絶望【作者に聞く】
- 16. 恋人や友達とのコミュニケーションが盛り上がる！星座別ネイルアート
- 17. “山本耀司に負けられねぇ”リミフゥが東京で4年振りショー【14-15AW東京】
- 18. 浅草花やしき×「ドムドムハンバーガー」がコラボへ！ “限定どむぞうくん”のぬいぐるみチェーン付きチケット登場
- 19. サラリシアーシリーズのパンツ登場♡薄くて軽いのに小尻メイク叶う補整インナー
- 20. ユニクロ 待望の値下げアイテム