◇第6回WBC準々決勝イタリア―プエルトリコ（2026年3月14日ヒューストン）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝が14日（日本時間15日）に行われる。イタリア―プエルトリコ戦を前に、イタリア代表のフランシスコ・セルベリ監督（40）が会見を行った。1次ラウンドでは米国、メキシコといった強豪のB組を4戦全勝の首位で通過してきた。「イタリア国内においては。こんなことはかつて1度もありません