プレミアリーグ第30節が14日に行われ、サンダーランドとブライトンが対戦した。サンダーランドは直近のリーグ戦でリーズに勝利したものの、8日に行われたFAカップ5回戦ではポート・ヴェイル（3部）に金星を献上してしまった。この嫌なムードを払拭することはできるか。対するブライトンは直近のリーグ戦10試合で3勝3分け4敗と負けが先行している状況。来季の欧州カップ戦出場権の望みをつなぐため、ここからは負けられない試