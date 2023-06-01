お笑いコンビ・カカロニの栗谷（36）が、14日深夜放送のテレビ東京系バラエティー『ゴッドタン』（深2：40）に出演。「バカヤロウ徒競走」内で、衝撃告白が飛び出した。【予告動画】カカロニ栗谷『ゴッドタン』で涙見せる怒りの力でタイムを上げるという趣旨の同企画だったが、栗谷はなぜか浮かない表情。その理由について向けられた栗谷は「放送するかどうかは、佐久間さんに任せるんですけど…」と切り出すと「詐欺にあって