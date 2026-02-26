春先の気温差が気になる時期は、さっと羽織れて着こなしに軽やかさを添えてくれる「トレンチコート」が心強い存在。なかでも【ZARA（ザラ）】のアイテムは、ベーシックにひと工夫を加えたデザインが魅力で、40・50代の装いをぐっと今っぽく見せてくれそうです。ショート丈や配色襟、オーバーサイズなどが特徴の、羽織るだけでサマになりそうなトレンチコートを厳選。春のおしゃれを更新したい