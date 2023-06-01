膝の損傷で五輪から舞台を移したイタリア代表のエマヌエル・ペラトナーがスノーボード男子で好成績を残し、ミラノ・コルティナパラリンピックで地元をわかせている。２０１４年ソチ大会で五輪デビューし、１８年平昌（ピョンチャン）五輪にも出場。２２年北京五輪に向けて練習中の２１年に左脚を骨折し、人工関節を埋め込んだ。スポーツで競う喜びが忘れられず、１年に及ぶリハビリ生活を乗り越えて競技を再開し、パラリンピッ