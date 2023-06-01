プレミアリーグ 25/26の第30節 バーンリーとボーンマスの試合が、3月15日00:00にターフ・ムーアにて行われた。 バーンリーはジアン・フレミング（MF）、ジェイドン・アンソニー（FW）、ライル・フォスター（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するボーンマスはエバニウソン（FW）、マーカス・タベルニエ（MF）、イ}