プレミアリーグ 25/26の第30節 サンダーランドとブライトンの試合が、3月15日00:00にスタジアム・オブ・ライトにて行われた。 サンダーランドはブライアン・ブロビー（FW）、クリス・リッグ（MF）、ムアマドゥ・ディアラ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するブライトンはダニー・ウェルベック（FW）、ヤンクバ・ミンテ（FW）、ジャック・ヒンシュルウッド（MF