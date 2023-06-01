ラ・リーガ 25/26の第28節 アトレチコ・マドリードとヘタフェの試合が、3月15日00:15にエスタディオ・メトロポリターノにて行われた。 アトレチコ・マドリードはアレクサンデル・セルロート（FW）、ティアゴ・アルマダ（MF）、アレックス・バエナ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するヘタフェはマルティン・サトリアーノ（FW）、ルイス・バスケス（FW）