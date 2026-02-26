エールディヴィジ 25/26の第27節 フォレンダムとフォルトゥナ・シッタルトの試合が、3月15日00:30にクラス・スタディオンにて行われた。 フォレンダムはアウレリオ・ウラース（MF）、ジュニーニョ・バクナ（MF）、ビラル・ウルド・シフ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するフォルトゥナ・シッタルトはポール・グラドン（FW）、ディミトリス・リムニオス（MF）、ラン