侍ジャパンのカブス・鈴木誠也外野手（３１）が１３日、Ｒ・スアレス攻略へ決意を示した。準々決勝・ベネズエラ戦へ向けて打撃練習などを行い調整。相手先発左腕と６打数２安打２四球の男は「あまり対戦しているイメージもないですが、いい投手には変わりない。最初から点を取れればいい形になる」と照準を定めた。１次Ｒでは７日・韓国戦（東京Ｄ）で２打席連続本塁打を放つなど、打率３割３分３厘、２本塁打、５打点。大谷、