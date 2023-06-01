侍ジャパンは１３日、ローンデポパークで非公開練習を行い、１４日（日本時間１５日）のベネズエラ戦に備えた。南米の強豪に勝つための試合展開を侍ジャパン担当キャップの長井毅記者が「占う」。ベネズエラ戦を目前に控え、練習を見守った侍ジャパン・井端監督は「甲子園みたいな感じ」と一戦必勝の姿勢で挑むことを強調していた。ＷＢＣ最終登板となる先発・山本は初回から行けるところまで飛ばすと見られる。前回６日の台